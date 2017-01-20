Beşiktaş ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.



Raporda yer alan açıklama şöyle;



1- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 17.01.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-TUZLASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu YAVUZ ÖZSEVİM'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü UMUT ERDAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 17.01.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-GALATASARAY A.Ş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 18.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. ve 13/5. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları 122. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



İSTANBUL / DHA