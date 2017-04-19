Beşiktaş, UEFA'nın Verdiği 1 Yıl Men Cezasına İtiraz Edecek
Beşiktaş, Lyon maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası aldı. Siyah-Beyazlı yönetim, bu alınan skandal karara cuma günü itiraz edecek.
UEFA, Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle iki takıma da 2 yıl ertelemeli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi.
SKANDAL KARARA TEPKİ HEMEN VERİLECEK
Beşiktaş yönetimi, olayların Lyon odaklı olmasına rağmen her iki takıma da aynı ceza verilmesini 'skandal' olarak yorumladı. Siyah-Beyazlı heyet, cuma günü verilen bu skandal karara itiraz edeceğini açıkladı.
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