Beşiktaş, UEFA'nın Verdiği 1 Yıl Men Cezasına İtiraz Edecek

UEFA, Fransa'da oynanan Lyon-Beşiktaş mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle iki takıma da 2 yıl ertelemeli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi.

SKANDAL KARARA TEPKİ HEMEN VERİLECEK

Beşiktaş yönetimi, olayların Lyon odaklı olmasına rağmen her iki takıma da aynı ceza verilmesini 'skandal' olarak yorumladı. Siyah-Beyazlı heyet, cuma günü verilen bu skandal karara itiraz edeceğini açıkladı.