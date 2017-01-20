Beşiktaş, Türk Kulüplerine Örnek Oluyor

FutbolArena Detay - Yıldırım Demirören döneminde adeta borç batağına saplanan Beşiktaş geçmiş yıllardaki transfer politikasını tamamen değiştirdi ve doğru politikaları sayesinde hem bu borcu eritti, hem de güçlü bir kadro kurmayı başarıp şampiyon oldu.



Beşiktaş adeta Hollanda ve Portekiz takımları gibi oyuncu yetiştirip satarak hem ekonomisini düzeltti hem de güçlü bir kadro kurmayı bildi.



BEŞİKTAŞ'A 41 KERE MAŞALLAH



Beşiktaş transfermarkt verilerine göre son 1.5 yılda tam 41 milyon euroluk satış gerçekleştirdi. Beşiktaş bu sırada 25 milyon euroluk da transfer harcaması yaparken toplamda 16 milyon euro transferden kar etti.



BEŞİKTAŞ'IN SON 1.5 YILDA SATTIĞI FUTBOLCULAR



Demba Ba: 13 milyon euro



Jose Sosa: 7.5 milyon euro



Ersan Gülüm: 7 milyon euro



Atınç Nukan: 6 milyon euro



Gökhan Töre: 3 milyon euro (kiralık)



Kerim Frei: 2.250 milyon euro



Cenk Gönen: 600 bin euro



Denys Boyko: 425 bin euro (kiralık)



Alexis Delgado: 400 bin euro



Aras Özbiliz: 300 bin euro (kiralık)



Olcak Şahan: 200 bin euro



Alexander Milosevic: 200 bin euro (kiralık)



Günay Güvenç: 75 bin euro



Utku Yuvakuran: "Beşiktaş tam bir okul"



Beşiktaş'ın son dönemde oyuncularını parlatıp satarak borçlarından kurtulmasını en iyi genç kalecisi Utku'nun bu sözleri açıklıyor.



Kartal'ın gelecek yıllarda büyük umutlar beslediği Utku için babası Semih Yuvakuran konuştu ve Utku'nun Beşiktaş hakkında düşüncelerini dile getirdi...



"Utku Beşiktaş'ı hem çok seviyor, hem de tesisler eve çok yakın. Avrupa'ya gitme konusunda erken olduğunu düşünüyordu. Korktu açıkçası. Baba tam bir kolej takımı diyor. Tam bir okul diyor. Düşünün A takım oyuncularından kurulu antrenmanlar için okul diyor."



"ASLA ŞIMARMAYACAKSIN"



"Şenol Güneş Utku ile devamlı ilgileniyor. İlgi alaka olduğu zaman daha da iyi. Çalışmayı çok seviyor zaten Utku. Sürekli bir şeyler öğreniyor. Utku hayatta şımarmaz. Darıca maçından sonra Şenol Güneş kafasını okşamış aferin iyi maç çıkardın diye ama havalara girmez. Onun şansı benim gibi bir babasının olması. Ne kadar çok yükselirken, o kadar alçalmayı bileceksin diye kendisine öğütlerde bulundum. Of yok! Hep çalışacaksın! Onun da bilincinde."