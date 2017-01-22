Beşiktaş Transferde Ezeli Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Geride Bıraktı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kadar transfer yarışı da tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer dönemi henüz sonuçlanmadığından dolayı arayışlarını sürdüren üç büyük kulübün diğer taraftan transfer döneminde dikkat çeken farklı bir detay oldu.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferden kazandıkları para



Özellikle Fikret Orman döneminde oyuncu satışlarından ciddi para kazanan Beşiktaş son yıllarda bu alanda ezeli rakiplerini geride bıraktı.



Sabah'ın haberine göre; Son olarak Kerim Frei'yı 2 milyon 250 bin Euro'ya Birmingham'a veren Beşiktaş, iki sezonda gerçekleştirdiği futbolcu ihracatıyla büyük bir kazanç sağladı. Siyahbeyazlı ekip, bu periyotta 13 futbolcunun bonservis satışları ve kiralama bedellerinden toplam 41 milyon Euro gelir elde etti. Günümüz kuru ile kasasına 166 milyon TL koyan Kartal, bu alanda ligin zirvesine kuruldu. Aynı dönemde G.Saray 12 oyuncudan 126.7 milyon TL 31.3 milyon Euro), F.Bahçe ise 5 oyuncudan 117.8 milyon TL (29.1 milyon Euro) kazandı.



Son dakika Beşiktaş transfer haberleri



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet hattına yapılacak takviyeyle ilgili gündeme gelen son isim Mario Mandzukic oldu. Juventus forması giyen oyuncuyu kiralamak isteyen siyah beyazlıların yaptığı teklifin reddedildiği öne sürüldü.



Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon Euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi. Ancak Juventus'un piyasa değeri 18 milyon Euro olan Mandzukic'i bu koşullarda vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.



Hırvat futbolcuya Çin'den de çok cazip teklifler olması, bu transferi iyice zora soktu. İtalyan ekibinin Mandzukic'le ilgili resmi cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt almaları halinde, yeni bir santrafor arayışına girmeme ve sezonun ikinci yarısında eldeki oyuncularla devam etme kararı aldı.