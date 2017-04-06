Beşiktaş Transfer Komitesi, Ribery'nin Menajeri ile Görüştü

Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi için daha güçlü kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer komitesi, Fransız yıldız Franck Ribery'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Transfer Komitesi, Ribery'nin Menajeri ile Görüştü

Babel, Talisca, Quaresma ve Aboubakar transferlerinden sonra son bombasını Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery ile patlayacak.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; transfer komitesi Başkanı Umut Güner'in, Almanya'da Fransız oyuncunun menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Güner, bu oyuncunun maliyetiyle ilgili nabız yokladı. Ribery'le de önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek ve resmi teklif kendisine iletilecek.

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Orman ve yönetimi bu transferde kararlı. Fikret Orman ve ekibinin İngiltere, İspanya, Fransa Ligi'ndeki oyuncuların yanısıra Brezilya'da da arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadrosunu daha da güçlendirecek ve sürpriz isimlerle taraftarının önüne çıkacak.

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