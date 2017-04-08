Beşiktaş Trabzonspor'u 4-3 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele nefes kesti! Taraflı tarafsız herkesin futbola doyduğu maçı Beşiktaş uzatmanın ilk dakikasında atığı golle 4-3 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşma golle başladı. Beşiktaş, henüz 4. dakikada golü buldu. Babel'in pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosun'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi. Bu sezon 17. golüne imza atan Cenk, haftalardır süren sessizliğini bozmuş oldu. Bu gol aynı zamanda Medical Park Arena'da bordo mavililerin yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

OKAY SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Golden sonra Babel ile önemli bir fırsat yakalayan siyah beyazlılar karşısında ev sahibi ekibin golü de çok gecikmedi. 25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren isim oldu.

ABOUBAKAR YAZDI

İlk yarı da bu gollerle 1-1 sona erdi. 2. yarının başında Trabzonspor Castillo ile gole yaklaştı ama öne geçen siyah beyazlılar oldu. 55. dakikada Oğuzhan'ın pasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Aboubakar nefis döndü ve skoru 2-1'e getiren isim oldu.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

Bordo mavililerin bu gole cevabı da çok gecikmedi. 63. dakikada Castillo kendi getirdiği topa ceza sahası dışından nefis vurdu ve ligdeki 3. golüyle skora denge getirdi. Golden sonra Trabzon fırtınası vardı. 65. dakikada kullanılan kornerde Akhisar'da Beşiktaş'a attığı gollerle dikkat çeken Rodallega sahneye çıktı ve maçta ilk kez Trabzonspor'u öne geçirdi.

ÖNCE TALISCA SONRA ATIBA

Muhteşem maç bununla da bitmedi. 74. dakikada bu kez frikik ustası Talisca sahneye çıktı. Ceza yayından nefis vurdu: 3-3. Talisca böylece ligdeki 3. frikik golüne imzasını koymuş oldu.

Golün santrasında ise sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Fabri'nin önde olduğunu ögören Rodallega santradan vurdu, top üst direkten döndü.

Herkes maçın böyle sona ermesini beklerken, 90+1'de Atiba'nın kafa golü sonucu belirledi. Maçı 4-3 kazanan Beşiktaş puanını 61'e çıkardı ve şampiyonluk yıolunda önemli bir avantaj yakaladı. MedicalPark Arena'da ilk kez yenilen Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.