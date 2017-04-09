Beşiktaş, Trabzonspor'la İlgili Tweet'i Nedeniyle Rıdvan Akar'ın İşine Son Verdi

Beşiktaş, zorlu Trabzon deplasmanında ev sahibi ekibi 4-3 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Çekişmeli geçen maç, sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Ancak maçın ardından yaşanan gelişmeler, büyük zaferi gölgede bıraktı. Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar, twitter'dan paylaştığı mesajın "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." dedi.

Akar'ın mesajına sosyal medyada büyük tepki geldi.

YENİ MESAJLA ÖZÜR DİLEDİ

Yeni bir mesaj paylaşarak "Yeni stat deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim" diyen akar, tepkileri yumuşatmaya çalıştı.

BJK AÇIKLAMAYI AFFETMEDİ

Ancak, bu paylaşım da tepkileri dindirmedi. Gelişmeler üzerine harekete geçen kulüp yönetimi, Rıdvan Akar'ın görevine son verdi.

"KLUBÜMÜZÜN RESMİ GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR"

Klubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,



