Beşiktaş Trabzon'dan Dönemedi!

Unutulmaz bir 90 dakika sonrası Trabzonspor'u 4-3 gibi bir skorla deviren Beşiktaş, maç sonu tatsız bir sürpriz bekliyordu. Galibiyet coşkusu yaşayan teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında kulüp profesyonellerinden tatsız bir haber aldı.



Trabzon'u etkisi altına alan sis nedeniyle, Beşiktaş kafilesini almak için kente uçacak olan uçağın inemediği bildirildi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon'a inemeyen takım uçağının bir süre havada turladığı ifade edildi.



Kafile, bu nedenle uzun süre Medical Park Arena'da beklemek zorunda kaldı.



Kaynak: Fanatik