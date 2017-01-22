Beşiktaş, Tolgay'ın Trabzonspor'a Kiralanacağı Haberlerini Yalanladı

Beşiktaş, Trabzonspor'un Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'un, Tolgay Arslan için de girişimlerini sürdürdüğü ve kiralama teklifi üzerinde bir anlaşma yapmayı planladığı kaydedilmekteydi.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞLERDİ

Bordo-mavili kulüp daha önce de Tolgay Arslan'ı istemiş ancak yıldız futbolcu, siyah-beyazlıları tercih etmişti.