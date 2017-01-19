Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe Sözleri

FutbolArena - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazanılan maçın ardından kupada bir sonraki turda rakipleri olan Fenerbahçe hakkında konuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamaları



Siyah beyazlıların başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Darıca Gb. maçından sonra düzenlediği basın toplantısında şu sözleri sarfetti:



"Hazırlık maçı gibi oldu. Kupada konum itibariyle öndeydik. Rakibimiz kendi gücü itibariyle iyi oynamaya çalıştı. Bizim için de oynamayan oyuncularımız açısından kritik maçtı. Zaman zaman iyi işler yaptılar ama fizik ve oyun olarak daha iyilerini bekliyorum. Daha tempolu ve hızlı, arzulu oyun bekliyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var."



MITROVIC'İN PERFORMANSI HAKKINDA



Sosyal medyaya değil, sahaya bakıyoruz. Utku güvenli ve rahattı. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Mitrovic'in tabi oyuncu kalitesi var. Antrenman eksiği var ama. Takımı ve seyirciyi tanıması için iyi olacağını gösteriyor. Tabi şu anki performansı %100 durumda değil. Olumsuz yönlerini söylerken olumlu taraflarını da söyleyelim. Kalitesi yüksek bir oyuncu.



"KERİM FREİ'İN DUYGUSAL KIRILMALARI VARDI."



Kerim yetenekli bir oyuncu. Geldiği ilk günden beri hızlı, teknik. Duygusal kırılma durumları var. Oynamadığı dönemlerde zaman zaman olumsuz etkiler hissediliyordu. Sayısal fazlalıktan dolayı ona sıra gelme şansı yoktu artık. Transfer oyuncuların isteklerine göre şekillenecek. Ben bunları yönetim kuruluyla da paylaştım. Transferde gelen/giden olabilir. Son duruma bakacağız. Kerim Frei aramızdan ayrıldı ve inşallah başarılı olur, gurur duyalım. Daha genç ve önü açık bir oyuncu.



FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA SÖZLER



Tabi rakibimiz güçlü bir takım. İyi bir hocaları, iyi bir yönetimi var. Büyük camia. Biz de büyük bir camia olarak bu yarışta varız. Hem lig, hem kupada, hem Avrupa'da. Ancak şu anda Alanyaspor daha önemli. Alanyaspor maçının ligdeki önemiyle, Fenerbahçe maçının kupadaki önemi arasında bizim için fark yok. İkisi de önemli. Şu andan itibaren Alanyaspor maçına bakacağız. Sonra diğer maçlara bakacağız.