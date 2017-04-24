Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş Tarafsız Gözle Bakıldığında Galibiyeti Hak Ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş Tarafsız gözle bakıldığında galibiyeti hak ettik(Tür: Spor)

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş Tarafsız gözle bakıldığında galibiyeti hak ettik

(Tür: Spor)

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Besiktaş, Beşiktaş