Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş "Bir Şaheser Ortaya Koymak İstiyoruz" -1

Gökhan Gönül "Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz"



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde yarın akşam Fransız temsilcisi O. Lyon ile karşılaşacak.

Bu maç öncesi Siyah Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Gökhan Gönül karşılaşmanın oynanacağı Lyon Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, "İki Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımın maçı olacak. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz" derken, Gökhan Gönül ise Lyon'u geçerek Beşiktaş'ın tarihine geçmek istediklerini ifade etti.

Teknik direktör Şenol Güneş ve Milli oyuncu Gökhan Gönül'ün açıklamaları şu şekilde

ŞENOL GÜNEŞ "BİR ŞAHESER ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

"Futbolun ciddi bir oyun olduğunu biliyoruz. Dünya bir kriz içinde. Dün de gördük ki bunun futbola yansıyan tarafları da var. Dünyada dün Dortmund'da ki gibi bombalama olaylarının olmasını istemiyoruz. Futbolun barışa katkı yapmasını istiyoruz. İnsanlar ülkeler dostça yaşasın. Futbolun içinde bunun için varım ve bu yüzden seviyorum. Öncelikli hedefimiz iyi mesajlar verip şiddeti ortadan kaldırmak. Lyon - Beşiktaş maçının yeni dostluklara vesile olmasını, Fransa - Türkiye ilişkilerine katkı yapmasını istiyorum. Fair-Play içinde bir maç olmasını ve bu maçın dostluklara vesile olmasını diliyorum."

"İki Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımın maçı olacak. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok oyunun eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz. Sonuca değil sürece bakıyorum. Skordan çok oyunun güzelliğine bakıyorum. Oynayacağımız oyun önemli. İyi bir takımla oynayacağız çünkü. Futbolumuzun karşılığını almak istiyoruz. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Yarın ki maç her şeyin sonu olmayacak."

"Aboubakar ve Quaresma bizimle olamayacak. Oraya takılıp kalmak istemiyoruz takılıp kalmayacağız. Futbol sahada oynanıyor. Yarın sahada daha dikkatli olmak ve daha sorumlu oynamak zorundayız. Rakibimiz genç de olsa tecrübeli bir ekip. Oyuncularım kendilerinden istenenleri en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Yarın bizim için yeni bir gün, yeni bir dönem olacak. Bizim avantajımız Avrupa futbolunda çok bilinmemek. Gol yemeden goller atabilmek istiyoruz."

GÖKHAN GÖNÜL "BEŞİKTAŞ'IN TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

"Beşiktaş olarak yarıştığımız her kulvarda sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Hocamız bize düşüncelerini isteklerini iletti. Yarın buradan olumlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Her takımın kendine özgü özellikleri vardır. Lyon ofansif olarak iyi olabilir ama zaafları da var. Biz de ona göre önlemlerinizi alacağız ve zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Tabi bu maçın rövanşı da var. O yüzden alabileceğimiz en iyi sonucu almaya çalışacağız"

"Olabilecek en iyi skoru istiyoruz. Tabii ki kazanmak isteriz. Ama futbol 3 yönlü bir oyun. Ben çok gördüm favori olarak sahaya çıkıp maçı kaybedenleri. Biz Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz.

"20 bin taraftarımız olacak bu güzel.45 bin kişinin önünde çıktık. İnşallah geri dönüşler yaşamadan bu turu geçmek istiyoruz. Yetenek bir şeydir ama tecrübe her şeydir ve yeterince tecrübeli oyuncumuz var ama önemli olan takım olabilmek. Yarın takım olarak sahada olup inşallah iyi bir skorla ayrılırız."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Siyah-beyazlılar, Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Lyon Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı.