Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikleri maçta, rahat bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupada konum itibarıyla önde olduklarını hatırlatarak, "Hazırlık maçı gibi oldu. Rakibimiz, gücü oranında iyi oynamaya çalıştı. Oynamayan futbolcuların durumunu görmek bakımından kritikti." dedi.



Takımın zaman zaman iyi işler yaptığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyi olmalarını bekliyorum. Daha tempolu, arzulu oyun istiyorum. Rekabet için buna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.



Son 16 turunda rakipleri olan Fenerbahçe'yi değerlendiren Güneş, "Fenerbahçe güçlü bir takım. İyi hocaları ve yönetimi var. Büyük bir camia, biz de büyük camia olarak bu yarışta varız. Zor olacaktır. Öncelik Aytemiz Alanyaspor maçı." diye konuştu.



Transferinin ardından ilk kez forma giyen Matej Mitrovic konusunda Şenol Güneş, "Oyuncu kalitesi var. Antrenman eksikliği bulunuyor. Takımla bütünleşmesi yeni oldu. Uyumunun iyi olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şenol Güneş, Beşiktaş'tan İngiltere'nin Birmingham takımına transfer olması beklenen Kerim Frei konusunda ise şunları söyledi:



"Kerim Frei yetenekli oyuncu. Teknik ve hızlı biri ama duygusal kırılmaları fazla olan, bu şekilde de kendine duvar ören bir oyuncu görüntüsü vardı. Oynamadığı zaman olumsuz görüntüsü olabiliyordu. Takımda sayısal fazlalıktan şans gelme durumu olmuyordu. Kerim aramızdan ayrıldı. Umarım başarılı olur. Genç ve önü açık bir oyuncu."