Beşiktaş, Taraftarlarına Provokasyonlara Gelmemeleri İçin Anons Yaptı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Vodafone Arena'da Fransız ekibi Lyon'u konuk etti.

MAÇ ÖNCESİ UYARI ANONSU YAPILDI

13 Nisan'da oynanan karşılaşmada yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan ve aynı olayların tekrar olması durumunda Avrupa'dan men edilecek olan Beşiktaş, tarihi Lyon maçı öncesi taraftarlarına anons yaparak provokasyonlara gelmemeleri yönünde uyarı yaptı.