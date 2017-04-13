Beşiktaş taraftarına Lyon'da polis müdahalesi!



Fransız polisi, Lyon Stadı'na yürüyen Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti



Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız polisi ile Siyah-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında takımlarını desteklemek için Lyon Stadı'na hareket etti. Taraftarların stada yaklaştığı sırada Fransız polisi ile taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Fransız polisi taraftarlara biber gazı sıkarken, çok sayıda taraftar bu gazdan etkilendi.



BİR TARAFTAR YARALANDI



Yaşanan ilk gerginliğin ardından stada ulaşan Siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolünde stat çevresinde toplanmaya başladı. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Siyah-beyazlılara burada da biber gazlı müdahale edildi. Müdahalenin ardından bir taraftarın başından yaralandığı görüldü.



FRANSIZ POLİSİNE TEPKİ



Bu arada bazı taraftarlar, biber gazıyla müdahale eden Fransız polisine tepki gösterdi. Taraftarlar, Savaşa değil, maç izlemeye geldik diye bağırdı.