Beşiktaş Taraftarı, Talisca'nın Bonservisi İçin Kampanya Başlattı

Beşiktaş Kongre Üyesi Mesut Darendeli, Twitter'dan, "Talisca'nın bonservisi için yapılan her retweet 1 Dolar." kampanyası başlattı. Taraftarlar büyük destek verdi.

Beşiktaş Taraftarı, Talisca'nın Bonservisi İçin Kampanya Başlattı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Mario Gomez ve Jose Sosa'nın yerine şimdiden göz koyan ve taraftarın da gönlünde taht kuran Brezilyalı Anderson Talisca oyuncunun bonservisinin alınması için taraftar ilginç bir kampanya başlattı.

"HER RETWEET 1 DOLAR"

Beşiktaş kongre üyesi olan Darendeli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Darendeli, kendi deyimiyle "Talisca'nın bonservis fonunun" açılışını yaptı. Darendeli; açılışı yaptığı tweeti, retweet yapan her kişi için kulübe 1 dolar bağışlayacağını açıkladı.

Son tarih ise 1 Şubat.


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