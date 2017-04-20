Beşiktaş Taraftarı Lyon'u Uyutmadı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı.

Beşiktaş Taraftarı Lyon'u Uyutmadı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon'un konakladığı Çırağan Sarayı'na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı. Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar,'Burası İstanbul, buradan çıkış yok' sloganları ata...

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