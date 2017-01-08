Beşiktaş'tan Yolsuzluk Açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklama yolsuzluk iddiaları yalanlandı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nüninternet sitesinden yapılan açıklama;





"Bir internet sitesinde yer alan, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazamızda 350 bin TL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.

Mağazamızda yapılan aylık olağan sayımda, mağaza müdürünün kasadan 9.050 TL tutarı tutanak ile aldığı, ancak bu konuda üstlerine bilgi vermediği görülmüştür.

İlgili müdür ile yapılan görüşmede söz konusu tutarın alındığı kabul edildiği için, "emniyeti suistimal" gerekçesiyle işine son verilmiştir.

Abartılı rakamlarla Kartal Yuvaları'na yönelik güveni sarsacak bu tür haberlere taraftarlarımızın itibar etmemesini, Kartal Yuvası yönetiminin sorumluluk, fikri takip ve aidiyet duygusu ile Beşiktaş'ın menfaatlerini koruma konusunda kararlılığını bir kez daha kamuoyuna duyururuz."