Beşiktaş'tan Yalanlama! Ricardo Quaresma...

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Yalanlama! Ricardo Quaresma...



Quaresma Hakkındaki Asılsız İddialara İtibar Etmeyiniz

Basın yayın organlarında yer alan, Lyon ile oynadığımız maçta futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sakatlığının nüksettiği, uzun bir süre forma giyemeyeceği iddiaları asılsızdır.







Futbolcularımız ile ilgili bu tür sağlık bilgilendirmeleri ihtiyaç görüldüğünde resmi kanallarımızca yapılmaktadır.

Resmi olarak duyurulmadıkça taraftarlarımızın bu tür iddialara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK


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