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Beşiktaş'tan UEFA Açıklaması
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Beşiktaş'tan UEFA Açıklaması

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan UEFA Açıklaması

Beşiktaş, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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