Beşiktaş'tan UEFA Açıklaması
Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA ile olan 3 yıllık anlaşmanın 1 yıllık sürecinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Beşiktaş'ın 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedeflerini tutturduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır. Başkanımız Fikret Orman geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında, UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini net bir şekilde ifade etmiştir."
UEFA'nın Beşiktaş'a yeni bir kısıtlama yapmadığının altının çizildiği açıklamada, "Kulübümüz, UEFA ile yapılan anlaşmada ilk 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur. UEFA'nın yazılı metninde geçen 'kısmi uygunluk' ifadesi sadece kalan süre ile alakalı olup, kulübümüzün zaten bilindiği gibi 1 yılı daha kaldığının ifadesidir. UEFA'nın kulübümüze herhangi bir yeni kısıtlaması bulunmamaktadır." denildi.