Beşiktaş'tan Trabzonspor'a Tolgay Arslan Transfer Cevabı

FutbolArena - Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı transfer eden Trabzonspor son olarak siyah beyazlıların bir diğer yıldız futbolcusu Tolgay Arslan'a da talip oldu.



Trabzonsporlu yöneticilerin, hem Tolgay Arslan hem de Beşiktaş'la yaptığı ön görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde şekilleneceği gelen bilgiler arasında. Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından gözler Tolgay'ı rotasyonda kullanan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in izleyeceği tavıra çevrildi. Bordo-mavili kulüp daha önce de Tolgay Arslan'ı istemiş ancak yıldız futbolcu, siyah-beyazlıları tercih etmişti.



Beşiktaş'tan Trabzonspor'a Tolgay Arslan cevabı



Beşiktaş kulübü ise Trabzonspor'un Tolgay Arslan transferiyle ilgili gelen talebi karşısında kararını verdi. Talisca'nın sakatlıktan dönmesiyle yeniden yedek kulübesine geçen Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağına dair dedikodular ortaya atılsa da, FutbolArena'nın edindiği bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş'in Tolgay'ı takımda görmek istediği ve ayrıca yönetimin de yıldız futbolcuyu satmak istemediği öğrenildi. Bundan dolayı siyah beyazlı yönetim Trabzonspor'a, Tolgay Arslan transferi için olumsuz cevap verdi.



Tolgay Arslan bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 24 resmi maçta görev alırken, 2 asist yaptı. Bu sezon siyah beyazlı formayla golü bulunmayan Tolgay, Spor Toto Süper Lig'de ise yine toplamda 16 müsabakada forma giydi.