Beşiktaş'tan Tatsız Prova

Antalyaspor- Beşiktaş: 4-2



Ali DANAŞ-ANTALYA-DHA 2.yarı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaştığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.



Regnum Carya Hotel'de oynanan karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 40. dakikada Zeki Yıldırım, 43'te Mbilla, 59'da Ondrej Celustka ve 70. dakikada Ramon Motta kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise, 62. ve 76. dakikalarda Anderson Talisca attı.



ETO'O FORMA GİYMEDİ



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündeminde olan Samuel Eto'o, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer almadı. Kamerunlu yıldız, maç oynanırken yan sahada çalışmalarını sürdürdü.



ORMAN MAÇA GELMEDİ!



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk maçı tribünde takip ederken Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve diğer Beşiktaşlı yöneticiler Siyah Beyazlı takımın Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçına gitmedi.



BABEL İLK KEZ



Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan yeni transferi Ryan Babel, siyah beyazlı formayla Antalyaspor hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.



SALİH DURSUN İLK MAÇINDA



Antalyaspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Salih Dursun da Beşiktaş karşısında ilk maçına çıktı.



BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A DÖNÜYOR



Antalya kampını noktalayan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı idmanla sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.



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