Beşiktaş'tan Taraftarına Özel İsimli Koltuk

Yeni sezonda kombine sahibi Beşiktaşlılar, Vodafone Arena'daki coşkusunu kendi isimlerinin yazılı olduğu koltukta yaşayacak.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Beşiktaşımız yine bir ilke imza atıyor ve siyah beyazlı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarlarının adını Vodafone Arena'ya yazmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar siyah-beyazlı renklere olan aşkını sıralara, duvarlara, köprülere, yollara, kapılara, camlara hatta vücuduna yazan taraftarımız, bu kez kendi adını Vodafone Arena'daki koltuğuna yazacak. Yeni sezonda kombine sahibi Beşiktaşlılar, maçlarımızın coşkusunu kendi isimlerinin yazılı olduğu koltukta yaşayacak.



Kulübümüz yine bir ilke imza atıyor ve Türkiye'de ilk defa on binlerce taraftarının adını stadına yazıyor. Kombine bilet alarak Vodafone Arena'da koltuk sahibi olan taraftarlarımız koltuklarına kendi adlarını yazarak, yeni sezonda mabede isimlerini kazıma şansı yakalıyor.



Bugüne kadar kulübün adını ve siyah beyazlı renklere olan aşkını sıralara, duvarlara, köprülere, yollara, kapılara, camlara hatta vücuduna yazan taraftarımız bu kez kendi adını stattaki koltuğuna işleme şansı bulacak. Böylece taraftarlarımız sezon boyunca maçlarımızın coşkusunu kendi isimlerinin yazılı olduğu koltukta yaşayacak.



Hazırlanan özel plakalara basılacak isimler, her bir taraftarımızın Vodafone Arena'da sahip olduğu koltuğa yerleştirilecek. Taraftarlarımız kombineleri yenilerken veya yeni kombinelerini alırken Kombine Merkezi'nden ya da sonrasında Kartal Yuvası online sitesi üzerinden adlarını koltuklarına yazdırabilecek.



İsim yazdırma bedeli normal kombineler için 100 TL, VIP koltuklar için 200 TL olacak." - İSTANBUL