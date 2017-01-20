Beşiktaş'tan Talisca ve Transfer Açıklaması

FutbolArena - Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Anderson Talisca'nın durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Metin Albayrak, "Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli" dedi.



Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Albayrak, forvet transferiyle ilgili soru üzerine, "Transfer edeceğimiz futbolcunun oyun kalitemize, hocamızın sistemine, takımdaki arkadaşlık ortamına uyum sağlayacak olması lazım. Böyle kriterlerimiz var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Beşiktaş'ın ekonomik durumu belli. UEFA konjonktürü var ayrıca. Dövizin nereye geldiği malum. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Transfer yapmayabiliriz, olursa sürpriz olur." diye konuştu.



Forvet konusunda bir endişe yaşamadıklarını vurgulayan Albayrak, "Elimizde Türk ve Kamerun milli takımlarının santrforları var. 'Beşiktaş'ın santrforu yok, öldü bitti' diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Yapacaksak doğru yapalım." ifadelerini kullandı.



"TALISCA BURADA MUTLU"



Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca ile önümüzdeki yıl da devam edeceklerinin altını çizen Metin Albayrak, "İki senelik kiralık anlaşması var, opsiyon bizim tarafımızda. Önümüzdeki sezon da bizde oynayacak. Ayrıca satın alma opsiyonu zaten kontratta var. Talisca burada çok mutlu. Geçen hafta Ümraniye'de başkanımızla görüştü ve 'Burada çok mutluyum. Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen bonservisini alırız." şeklinde konuştu.