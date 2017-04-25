Beşiktaş'tan Talisca Açıklaması

İşte o açıklamalar:



"Turu geçeceğimize çok inanmıştık ama olmadı geçemedik turu, böyle bir maçın sonrasında Adanaspor'u mağlup etmek takılmamak önemliydi. Lyon maçından sonra, kolay gibi gözüken bir rakibe karşı oynamak zor olacaktı, ve zor kazandık. Adanaspor'da 30 bin kişinin önünde motive oynadılar, zaten onlarında lig de kalma umutları vardı iyi mücadele ettiler.



Taraftarlarımızı kutluyorum, perşembe yaşanan hayal kırıklığından sonra, 30 bin kişinin heyecanını kaybetmeden stada gelip takıma destek olması çok güzeldi.



Başakşehir, benim görebildiğim kadarıyla, futbolcuların bireysel katkılarının yanı sıra Abdullah Avcı gibi bir hocaya sahipler, bu sebeple cezalardan kaynaklı bir eksiklik hissedeceklerini düşünmüyorum.



Talisca, genç ve istikbal vaad eden bir futbolcu, fiyatı da ülke şartlarının çok üzerinde, bugünden yorum yapmak zor. Başkanımız, takımda kalması için elinden geleni yapacaktır, bir sene daha biz de olacak, kiralıkta olsa bizim futbolcumuz.



Şampiyonluk yolunda avantajlıyız, kalan 6 haftada 18 puanın olduğu bir yerde, şampiyonuz demek doğru olmaz.



Mitrovic, neden oynamadı bilmiyorum, sakatlığı da olabilir, veya penaltı kaçırdığı için hoca da dinlendirmiş olabilir. Nedenini ben değil hocamız biliyor."