Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Müdahale

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.



Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, Beşiktaş Meydana, ardından da Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, çevik kuvvet minibüsüne götürüldü. Bu sırada bazı göstericilerin polise direndiği göründü. Beşiktaş'ta gerginlik sürüyor.



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