Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek Isteyen Gruba Gözaltı

Beşiktaş'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI (ek görüntüyle)BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI (ek görüntüyle)İstanbul DHABeşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi.

Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek Isteyen Gruba Gözaltı

Beşiktaş'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI (ek görüntüyle)

BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI (ek görüntüyle)

İstanbul DHA

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.

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