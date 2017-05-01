Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek Isteyen Gruba Gözaltı

(Tür: İstanbul)
Evlilik programlarından sonra sıra Adnan Oktar'a mı geliyor
Herkesle kapışan Emre, maç sonunda yine boş durmadı
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Otomobilin uçtuğu köprüdeki yazı, ilginç görüntü oluşturdu!
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Evlilik programları yasaklandı, Seda eski mesleğine dönüyor