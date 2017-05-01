Beşiktaş'ta Gerginlik! Taksim'e Yürümek İsteyen 30 Kişilik Gruba Polisten Müdahale

Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

30 KİŞİLİK GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, Beşiktaş Meydana, ardından da Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden gruba polis müdahale etti.

GÖSTERİCİLER POLİSE DİRENDİ

Gözaltına alınan göstericiler, çevik kuvvet minibüsüne götürüldü. Bu sırada bazı göstericilerin polise direndiği göründü. Beşiktaş'ta gerginlik sürüyor.