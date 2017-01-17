Beşiktaş'tan Sürpriz 2 Golcü Hamlesi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların, hücum hattı için Leonardo Ulloa ile Marcelo Moreno'yu da listesine aldığı iddia edildi.



Milliyet'in haberine göre; Menajerlerin önerdiği bu iki ismi yakından takip eden siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Leicester City'de fazla şans bulamayan Leonardo Ulloa ile ilgilenmeye başladı.



Premier Lig'de yedek soyunan Arjantinli golcünün yanı sıra bonservisi elinde olan ve son olarak Çin'in Changchun Yatai takımında top koşturan Bolivyalı Marcelo Moreno ile de ilgilenen siyah-beyazlılar birkaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz forvet transferini noktalayacak.



Leonardo Ulloa kimdir? Leonardo Ulloa transfermarkt



Arjantinli 30 yaşındaki Leonardo Ulloa, kariyerine ülkesinde başladı. İlk çıkışını San Lorenzo'dan Castellon takımına transfer olarak yapan Leonardo Ulloa, 2013'te Brighton'a transfer oldu. 2014'te Leicester City'ye 10 milyon Euro karşılığında geçen Leonardo Ulloa, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.



Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Leonardo Ulloa'nın transfermartk verilerine göre mevcut piyasa değeri 8 milyon Euro.



Marcelo Moreno kimdir? Marcelo Moreno transfermarkt



Çin Ligi'nde Yatai forması giyen 29 yaşındaki Bolivyalı futbolcu kariyerine Brezilya'da başladı. Bugüne kadar Shakhtar Donetsk, Werder Bremen ve Wigan gibi takımlarda top koşturan Marcelo Moreno, 2015'te Çin Ligi takımlarından Yatai'ye transfer olmuştu.



Marcelo Moreno'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 3 milyon Euro.