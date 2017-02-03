Beşiktaş'tan Oğuzhan İçin Flaş Karar

Ara transfer döneminde Mitrovic, Babel, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile sözleşme imzalayan Beşiktaş yönetimi, yıldız isimle de 3 yıllık mukavele yapma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve ekibi "Feda" döneminde alınan Oğuzhan Özyakup'un da sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Beşiktaş'ta mutlu olan Ozzie'nin hedefi; Avrupa'nın büyük bir takırtımda forma giymek.

Ama milli yıldız, Siyah-Beyazlılar'a para kazandırmadan ayrılmak istemiyor. Bu yüzden yeni sözleşmeye olumlu bakıyor... Fakat sezon sonunda büyük bir kulüpten iyi bir teklif gelmesi ve yönetimin de izin vermesi halinde görüşmeye sıcak bakıyor. Kupalara ambargo koyacak bir kadro kuran yönetim, Ozzie'nin gitmesini istemiyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Tosic ve Quaresma'nın sözleşmesini uzatan yönetim, milli yıldızla görüşecek. Olcay Şahan'dan boşalan 10 numaralı formayı Oğuzhan'a vermeyi planlayan yönetim, "Bu takımın starı sensin. Sözleşmeni 2 milyon eurodan üç yıl daha uzatalım.

Bu dönem içinde Avrupa'nın büyük takımından teklif gelirse de senin önünü tıkamayacağız" teklifini sunacak. Başkan Fikret Orman'ın da Oğuzhan Özyakup'la özel olarak görüşeceği öğrenildi.