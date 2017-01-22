Beşiktaş'tan Müthiş Gelir!

Beşiktaş, son iki sezonda oyuncu satışından 41 milyon Euro gelir elde edip G.Saray ve F.Bahçe'ye fark attı. Kartal son olarak Kerim'i 2 milyon 250 bin Euro'ya satmıştı.



Son olarak Kerim Frei'yı 2 milyon 250 bin Euro'ya Birmingham'a veren Beşiktaş, iki sezonda gerçekleştirdiği futbolcu ihracatıyla büyük bir kazanç sağladı.

Siyah beyazlı ekip, bu periyotta 13 futbolcunun bonservis satışları ve kiralama bedellerinden toplam 41 milyon Euro gelir elde etti.

Günümüz kuru ile kasasına 166 milyon TL koyan Kartal, bu alanda ligin zirvesine kuruldu.

Aynı dönemde G.Saray 12 oyuncudan 126.7 milyon TL (31.3 milyon Euro), F.Bahçe ise 5 oyuncudan 117.8 milyon TL (29.1 milyon Euro) kazandı.



Kaynak: Sabah



