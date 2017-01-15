Beşiktaş'tan Mitrovic Hakkında Açıklama! 'Yalan'

FutbolArena - Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Siyah beyazlılar ara transfer döneminde Rijeka'dan 4.2 milyon euro bedelle kadrolarına kattıkları Mitrovic'in kiralık gönderileceği yönündeki haberleri yalanladı.



BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA



Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.



Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.



Saygılarımızla,