Beşiktaş'tan Mitrovic Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bası gazetelerde yer alan yeni transfer Mitrovic'in kiralanacağı yönündeki haberleri yalanladı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL