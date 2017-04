Beşiktaş'tan 'Mario Gomez' Açıklaması

Beşiktaş Mario Gomez'in Wolfsburg'a transferinden 525 bin Avro alınacağını duyurdu.



Siyah-beyazlı ekip Alman oyuncu Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmasıyla transfer bedelinin yarısını alacağı bildirilmişti. Beşiktaş kulübü, Gomez'in transferinde usulsuzlük olduğu gerekçesiyle bonservis bedelinin doğru bildirilmediğini belirterek olayın peşine düşmüştü. Kartal, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile bu konudaki hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.



Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."



(İHA)