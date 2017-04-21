Beşiktaş'tan Mağrur Veda
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta penaltılarda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta penaltılarda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Dolar sert düştü!
-
AK Parti referandum sonrası harekete geçti! 10 il mercek altında
-
Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar
-
Minibüslerde yeni dönem!
-
Galatasaray'ın sabah paylaşımına tepki yağdı
-
Beyaz ve Büşra'dan büyük sürpriz!