Beşiktaş'tan Kerim Frei Açıklaması

Beşiktaş, Kerim Frei'in Birmingham'a transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Kerim Frei'in transferi konusunda Birmingham City F.C ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL