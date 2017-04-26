Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez Açıklaması

Beşiktaş Mario Gomez'in Fiorentina'dan Wolfsburg'a transferi sonrası doğan kazanç ve hukuki hakları ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, Fiorentina'nın bu transfer için kendilerine 525 bin Euro ödeyeceğinin bildirerek, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ 525 BİN EURO'YA HAK KAZANDI"

''Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Euro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Euro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

"HUKUKİ SÜREÇ KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.''