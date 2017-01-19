Beşiktaş'tan Kap'a Kerim Frei Açıklaması

BEŞİKTAŞ, Kerim Frei için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul