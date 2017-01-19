BEŞİKTAŞ, Kerim Frei için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul
Beşiktaş'tan Kap'a Kerim Frei Açıklaması
BEŞİKTAŞ, Kerim Frei için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
BEŞİKTAŞ, Kerim Frei için İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham Kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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