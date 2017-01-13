Beşiktaş'tan Jorge Jesus Açıklaması

FutbolArena - Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Sporting Lizbon'u çalıştıran deneyimli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Siyah beyazlıların, Portekizli çalıştırıcıya yıllık 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürülmüştü.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haberlerin asılsız olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.



Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."