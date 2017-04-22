Beşiktaş'tan Hıncal Uluç'a Dava!

Beşiktaş Kulübü, spor yazarı Hıncal Uluç'un siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve golcü futbolcu Cenk Tosun ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Beşiktaş'tan Hıncal Uluç'a Dava!

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hıncal Uluç'un köşe yazısındaki ağır ithamlar ve hakarete varan ifadeler asla kabul edilemez.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcumuz Cenk Tosun hakkında, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının dışına taşarak, aleni olarak hakaret ifadeleri kullanan Hıncal Uluç'u kınıyoruz.

Hıncal Uluç'a karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK


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