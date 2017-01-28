FutbolArena Özel - Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre'nin akıbeti belli oldu.
Gökhan Töre Beşiktaş'a dönecek mi?
Sakatlıklardan kurtulamayan ve son olarak West Ham United'da bıçak altına yatmak zorunda kalan Gökhan Töre, büyük ihtimalle sezonu kapattı. Ara transfer döneminde Ersan Adem Gülüm'ün ardından Demba Ba'yı da yeniden kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Gökhan Töre için kararını verdi.
Beşiktaş'a haber yollarak geri dönmek istediğini belirten Gökhan Töre'ye Beşiktaş'ın cevabı olumsuz oldu. İstanbul'da tedavisine devam eden başarılı oyuncunun, sezon sonundan önce sahalara dönemeyecek olması bu kararda etkili oldu.
Şenol Güneş'in iyileşmeden takımında görmek istemediği Gökhan Töre'ye böylece sezon sonuna kadar kapılar kapatılmış oldu.
Beşiktaş Gökhan Töre'den ne kadar kazandı?
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan, geçtiğimiz ay FutbolArena'ya yaptığı açıklamada Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunmadığını söylemişti.
Beşiktaş'ın Gökhan Töre'nin kiralanmasından 3 milyon Euro kazandığının altını çizen Fatih Doğan, oyuncunun sezon sonunda siyah beyazlılara katılacağını açıklamıştı.
West Ham United'ın oyuncunun opsiyon maddesini kullanacağını düşünmediğini ifade eden Fatih Doğan, "Gökhan Töre'nin bir sakatlığı vardı ve bir operasyon geçirdi. Ameliyat olan bir oyuncunun takıma katkısı olmaz. Beşiktaş sonuçta 3 milyon Euro'yu cebine koydu. Bu görüntüde West Ham'ın da 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağını düşünmüyorum. Gökhan Töre'nin şu anda Beşiktaş ve West Ham'a katkısı olamaz. Tedavisinin nerede olacağı belli değil ancak sezon sonunda zaten Beşiktaş'a dönecek" dedi.
Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye Cevap
FutbolArena Özel - Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre'nin akıbeti belli oldu.
FutbolArena Özel - Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre'nin akıbeti belli oldu.