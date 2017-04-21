Beşiktaş'tan Galatasaray'ın Göndermesine Cevap
Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın göndermesine ligdeki puan durumuyla cevap verdi.
Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın göndermesine ligdeki puan durumuyla cevap verdi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalinde, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a penaltılarla 7-6 kaybederek elenen Beşiktaş'a, ezeli rakibi Galatasaray'dan kupalı gönderme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada, 2000 yılında aldıkları UEFA Kupası fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın Galatasaray Ailesi! #TarihBirKereYazıldı" notunu düşmüştü.
BEŞİKTAŞ PUAN TABLOSUYLA CEVAP VERDİ
Siyah-beyazlılar, bu paylaşıma cevap olarak Süper Lig'deki puan tablosunu paylaştı ve "Başımız dik, gururla yolumuza devam ediyoruz Şerefli Beşiktaş Ailesi" notunu düştü.
(İHA)