Beşiktaş'tan Finansal Fair Play Açıklaması

Beşiktaş, finansal fair play ile ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Dün UEFA'nın yaptığı açıklama üzerine basın yayın organlarında 'UEFA'dan Beşiktaş'a Kötü Haber' başlıkları ile yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.



Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır.



Bazı basın yayın organlarında zaman zaman FFP Kriterlerinin bu yaz sona ereceği haberleri üzerine, Başkanımız Fikret Orman en son geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında konuya açıklık getirip, 'UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini' net bir şekilde ifade etmiştir.



Kulübümüz, UEFA ile yapılan anlaşmada ilk 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur.



UEFA'nın yazılı metninde geçen 'kısmi uygunluk' ifadesi sadece kalan süre ile alakalı olup, kulübümüzün zaten bilindiği gibi 1 yılı daha kaldığının ifadesidir. UEFA'nın kulübümüze herhangi bir yeni kısıtlaması bulunmamaktadır."



(İHA)