Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Olay Cevap

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ricardo Quaresma hakkında yaptığı açıklamalara Beşiktaş'tan ilk tepki geldi. Beşiktaş İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı İsmail Köybaşı transferini kast ederek; mikro blog sitesi twitter üzerinden; "Ben, Quaresma'nın kimseye küfrettiğini duymadım, almazlar" açıklamasını yaptı. Akar'ın bu göndermesi kısa bir süre içerisinde sosyal medyada adeta paylaşım rekoru kırdı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada; "Quaresma'nın avukatı bize haber yolladı, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Belgeleri ile elimde var, isterlerse bu yazıyı çıkartırım" ifadelerini kullandı.





İSMAİL KÖYBAŞI OLAYINDA NE OLMUŞTU?

İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından soyunma odasında küfürlü tezahürata eşlik etmişti. Köybaşı, Fenerbahçe'ye transfer oldu anda ise, "Camialar arasında büyük bir rekabet var, bizler de bazen istediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Neticesinde bir şampiyonluk kutlamasıydı, benim de o sırada ismim söylendi. Böyle bir olayın içerisinde olduğum için üzgünüm. Böyle bir görüntünün içerisinde istemesem de olmamam gerekirdi. Böyle bir durumdan rahatsız oldum, Fenerbahçe camiasından böyle bir durumda olduğum için özür dilerim. Bundan sonra bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve beni de bu güzellikler ile anmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





