Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Gidip Kim Oynamak İster?'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.



Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Beşiktaş'tan bize gelmek isteyen futbolcular var" açıklamasına yanıt verdi. Toroğlu, "Şimdi size soruyorum; dün geceki Beşiktaş takımından hangi oyuncu Fenerbahçe'ye gidip futbol oynamak ister? Herhalde deli olmasın lazım!" dedi.



Erman Toroğlu'nun Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında Beşiktaş - Konyaspor yorumu



Evvelki gece Kayserispor güzel oynadı. Futbolu keyif verdi. Dün gece de Beşiktaş keyif verdi. Bazı takımların futbolcuları sahada koşuyor, mücadele ediyor, ter döküyorlar; bazı takımların başkanları çıkıp saçma sapan konuşup milleti birbirine düşürüyorlar.



Zaten takımları oynasa başkanlar ve yöneticiler konuşmazlar. Ne zaman konuşur başkan ve yöneticiler? Takımları rezalet oynadıkları zaman. Akıllarınca ortalığı karıştırıp, gerilim yaratacaklar. Şimdi size soruyorum; dün geceki Beşiktaş takımından hangi oyuncu Fenerbahçe'ye gidip futbol oynamak ister? Herhalde deli olması lazım!



Beşiktaş'ta işler tıkır tıkır yürüyor. Belli ki takımda arkadaşlık iyi. Sahanın içinde herkes birbirine yardım ediyor. Antrenörle futbolcuların arası düzenli. Beşiktaş'ın başkanı futbolcularına küfür de hakaret de etmiyor. Böyle bir durumda niye Beşiktaşlı oyuncular gidip başka takımda oynasınlar? Deli olmaları, aptal olmaları lazım.



Dün gece Beşiktaş ne yaptı? Öncelikle sahayı iyi parselliyorlar. Birbirleriyle mesafeleri çok iyi ve ayarlı. Ne fazla açılıyorlar ne de gereksiz koşuyorlar. En ilerideki adam ile en gerideki adam arasındaki mesafe 40 metreyi geçmiyor. Blok halinde gidiyorlar. Defans ayrı telden, orta saha ayrı telden, hücum ayrı telden çalmıyor. Daha da önemlisi hiçbir futbolcu rakibe müdahale etmekten çekinmiyor. "Ben çalım yerim, tribün beni kötü görür, rezil olurum" demiyor. Birinci basıyor alamıyor, ikinci basıyor alamıyor, üçüncü basıyor alamıyor, ya dördüncü ya beşinci alıyor. Ama sonunda topu alıyorlar!



Atiba diye bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Adam değnek gibi bacaklarıyla rakibe ne zaman girileceğini biliyor, ne zaman müdahale edileceğini biliyor. Topu ne zaman oyuna sokacağını biliyor. Biliyor da biliyor... Hani hep deriz ya gizli kahraman! Bence Beşiktaş'ın gizli kahramanı Atiba'dır. ve profesyonellik abidesidir. Rakibine, hakeme, seyirciye en ufak bir ahlaksızlığı ve tepkisini gördünüz mü? Ben hiç görmedim.



Cenk Tosun, geçen sene Gomez'in gölgesinde kalmasına rağmen bu sene tenkitlere kulak tıkayarak iyi şeyler yapmaya devam ediyor.



Tartışmalı pozisyonlar vardı. Mesela Beşiktaş'ın attığı bir veya ikinci golde Cenk rakibine faul yaparak topu alıyor o top gidiyor gol oluyor.



Talisca'nın ortasında Babel'in attığı golden evvel ofsayt yok. İlk yarı sonunda top Tosic'in koluna çarpmıyor gibi geldi görüntüde. Cenk'in ceza alanı içinde istediği penaltı pozisyonu da penaltı değil. Rakibi topla Cenk'in arasına girmek istiyor. Cenk yükleniyor rakibine. Gereksiz yere de bir kart görüyor. Beşiktaş'a verilen penaltı da penaltı.



Türkiye'deki futbol kalitesinin düşüklüğünde güzel bir stat, güzel bir zemin ve güzel bir futbol. Teşekkürler Beşiktaş.