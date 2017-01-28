Beşiktaş'tan Demba Ba, Tolgay Arslan, Rhodolfo ve Mehmet Ekici Transferi Açıklaması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Radyospor'a konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, gündemdeki Demba Ba, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan haberlerine yanıt verdi.



Beşiktaş Demba Ba transferini bitirdi mi?



Pazartesi günü İstanbul'a gelecek olan Demba Ba hakkında konuşan Ürkmezgil, "Başkan ve yönetim kurulundan bir iki arkadaş takip ediyor bu konuyu. Hiçbir şey kesin değil. Transfer bu, son anda her şey değişebiliyor. %100 Demba Ba geldi diyemeyiz. Her şey bitmeden belli olmaz bu işler. Beşiktaş santraforsuz değil ki zaten. Niye marta kadar beklenecek deniyor. Taraftar seviyor onu. Oyununun kaderini değiştirecek bir futbolcu. 90 dakika koşan, basan bir isim değil ki Demba Ba. Para pul olarak çok doğru şartlarda alındığında niçin olmasın ki? Hava getirir tribünlere, takıma. Çok karakterli, futbol kalitesi belli. Bir iki haftaya kadar Aboubakar gelecek. Cenk var, Ömer var. Santrfor yok diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'tan ayrılacak olan futbolcular



Demba Ba gelirse bir yabancı ismin takımdan gönderilmesi gerektiğini söyleyen Ürkmezgil, "Ayrılmasını düşündüğümüz birkaç isim var. Rhodolfo mesela çok randıman veremiyor. Gitmek için en müsait o gözüküyor. Şartların hepsini gözden geçiriyoruz. Sakatlıktan sonra Marcelo-Tosic'i kesemedi. Piyasası var. Ülkesine de gidebilir. Süper Lig'e de gidebilir. Son anda şekillenecek her şey." ifadelerini kullandı.



Tolgay Arslan, Trabzosnpor'a transfer olacak mı?



Tolgay Arslan - Trabzonspor flörtüne değinen siyah beyazlı yönetici, "Ersun Yanal'ın Tolgay Arslan'ı beğenmesi normal. Tolgay'la ilgili transfer konuşulduğunu duymadım. Düşünüldüğünü bile zannetmiyorum. Böyle bir şey nereden çıktı anlamıyorum." diye konuştu.



Beşiktaş, Mehmet Ekici'yi transfer etti mi?



Ahmet Ürkmezgil, Muharrem Usta'nın açıkladığı gibi Mehmet Ekici için Fikret Orman'ın görüştüğünü ifade ederken, "İki başkan seviyesinde konuşma oldu herhalde. Kendisine saygı duyuyorum. Yalnız Mehmet Ekici değil her oyuncu için duygusal yaklaşımların olması çok doğaldır. Daha sonradan gerekleri yapılmıştır her zaman. Şenol hocanın çok takdir ettiği bir oyuncu Mehmet Ekici" dedi.