Beşiktaş'tan Bir 'Tolgay' Açıklaması Daha

Beşiktaş, "Şenol Güneş'in Lyon maçından sonra Tolgay Arslan'ın gönderilmesini onayladığı" iddialarını yalanladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan "Tolgay Arslan hakkındaki iddialar asılsızdır" başlıklı yazılı açıklamada, "Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan'ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in Lyon maçından sonra Tolgay Arslan'ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.



(İHA)