Beşiktaş Taktik Çalıştı

ALİ DANAŞ - ANTALYA / DHA Devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü.



Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma oyunu oynadıktan sonra taktik çift kale maç yaparak antrenman tamamladı.



Sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal idmana katılmadı.



Siyah Beyazlılar günün ikinci idmanını akşam 17: 30'da yapacak.